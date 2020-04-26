السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات في دول القارة الأفريقية إلى أكثر من 28 ألف حالة



أديس أبابا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وأفادت حصيلة رسمية صادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات ارتفع إلى ألف و 343 حالة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد المتعافين الذي بلغ 8817 مصابًا من فيروس كورونا في 52 دولة بالقارة الأفريقية وصلها الفيروس حتى الآن.

وتعدّ جنوب أفريقيا ومصر الدولتين الأكثر في عدد الإصابات بالقارة، حيث تجاوز عدد المصابين في كل منهما عتبة 4 آلاف إصابة.

وسبق أن توقعت منظمة الصحة العالمية إصابة ملايين الأفارقة بجائحة كوفيد 19، ودعت إلى مساعدة القارة في التصدي للوباء الذي وصل 193 دولة عبر العالم.

// انتهى //

15:54ت م

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أديس أبابا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية حتى يوم أمس ليصل إلى 28 ألف و 145 إصابة.وأفادت حصيلة رسمية صادرة عن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات ارتفع إلى ألف و 343 حالة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد المتعافين الذي بلغ 8817 مصابًا من فيروس كورونا في 52 دولة بالقارة الأفريقية وصلها الفيروس حتى الآن.وتعدّ جنوب أفريقيا ومصر الدولتين الأكثر في عدد الإصابات بالقارة، حيث تجاوز عدد المصابين في كل منهما عتبة 4 آلاف إصابة.وسبق أن توقعت منظمة الصحة العالمية إصابة ملايين الأفارقة بجائحة كوفيد 19، ودعت إلى مساعدة القارة في التصدي للوباء الذي وصل 193 دولة عبر العالم.// انتهى //15:54ت م0082

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