السعودية اليوم / مركز استطلاعات الرأي يناقش الخميس القادم " كورونا المستجد بين الطب والمحاكاة الإحصائية"



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

تناقش حلقة علمية ينظمها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عن بعد الخميس القادم موضوع "

وتتناول محاور النقاش الذي يبدأ عند الساعة العاشرة مساء عبر الاتصال المرئي، " لقاح ضد فايروس كورونا المستجد إلى أين ؟ و "المنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد " ،و "منهجيات محاكاة جائحة فايروس كورونا المستجد ".

ويتحدث في الحلقة المشرف على مركز الإحصاء وتحليل البيانات في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المستشار في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني ، والباحث في الفيروسات واللقاحات رئيس جودة الأبحاث في كيمارك الدكتور نايف الحربي، والباحث الإحصائي بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور عمر الدقباسي.

وتأتي هذه الحلقة ضمن جهود المركز السعودي في خدمة المجتمع خاصة في هذه الفترة عبر جمع وجهات النظر المتكاملة حول الفيروس.

// انتهى //

15:52ت م

0081



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واستناقش حلقة علمية ينظمها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عن بعد الخميس القادم موضوع " كورونا المستجد بين الطب والمحاكاة الإحصائية".وتتناول محاور النقاش الذي يبدأ عند الساعة العاشرة مساء عبر الاتصال المرئي، " لقاح ضد فايروس كورونا المستجد إلى أين ؟ و "المنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد " ،و "منهجيات محاكاة جائحة فايروس كورونا المستجد ".ويتحدث في الحلقة المشرف على مركز الإحصاء وتحليل البيانات في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المستشار في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني ، والباحث في الفيروسات واللقاحات رئيس جودة الأبحاث في كيمارك الدكتور نايف الحربي، والباحث الإحصائي بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الدكتور عمر الدقباسي.وتأتي هذه الحلقة ضمن جهود المركز السعودي في خدمة المجتمع خاصة في هذه الفترة عبر جمع وجهات النظر المتكاملة حول الفيروس.// انتهى //15:52ت م0081

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