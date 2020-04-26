السعودية اليوم / أمانة نجران تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص



نجران 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس

ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

// انتهى //

15:07ت م

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نجران 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على السلامة العامة.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس كورونا ، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.// انتهى //15:07ت م0077

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