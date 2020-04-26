السعودية اليوم / تعليم الجوف يودع 5.2 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات



سكاكا 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم أكثر من 5.2 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6761 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهري رجب وشعبان لعام 1441هـ.

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14:57ت م

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