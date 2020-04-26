السعودية اليوم / مقتل جنديين وتسعة إرهابيين باشتباكات شمال غرب باكستان



إسلام آباد 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أعلن الجيش الباكستاني اليوم عن مقتل اثنين من جنوده مقابل مقتل تسعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت في منطقة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الاشتباكات وقعت بالقرب من الحدود مع أفغانستان عندما داهمت فرقة عسكرية مواقع للإرهابيين.

وأضاف أن العملية أسفرت كذلك عن إصابة خمسة جنود بجروح، واعتقال أحد الإرهابيين، ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بمخابئ الإرهابيين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الجيش الباكستاني تقوم منذ أسابيع بعمليات تمشيط مكثفة في وزيرستان التي كانت حتى أعوام قليلة مضت المعقل الرئيس لحركة طالبان باكستان المحظورة.

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14:48ت م

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