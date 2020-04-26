السعودية اليوم / أغلاق 5 منشآت غذائية في العمرة بمكة المكرمة



مكة المكرمة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (5) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فايروس

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

من ناحية أخرى ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفاً بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ .

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للإشتراطات الصحية و يقوم بالذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالف للأنظمة و التعليمات البلدية مشيرًا أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

// انتهى //

14:41ت م

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مكة المكرمة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (5) منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الانشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فايروس كورونا وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا، مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.من ناحية أخرى ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفاً بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ .وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للإشتراطات الصحية و يقوم بالذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالف للأنظمة و التعليمات البلدية مشيرًا أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.// انتهى //14:41ت م0069

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