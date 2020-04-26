السعودية اليوم / تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب



الرباط 3 رمضان 1441 ه موافق 26 ابريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 150 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 557 شخصا، فيما تم استبعاد 22425 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

14:37ت م

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الرباط 3 رمضان 1441 ه موافق 26 ابريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 150 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4047، فيما وصل عدد الوفيات إلى 160 بعد تسجيل حالة وفاة إضافية.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 557 شخصا، فيما تم استبعاد 22425 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //14:37ت م0067

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