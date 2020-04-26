السعودية | وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 أبريل 2020، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس السبت .
وأوضح متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة ١٧٥٢٢ حالة، بينها ١٥٠٢٦ حالة نشطة، منها ١١٥ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وكشف أن ١٥٪ من حالات اليوم تعود لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين.
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