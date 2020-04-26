الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيا انتظره جميع السعوديين والوافدين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 أبريل 2020 02:21 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 383 زيارة

كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يخص إعادة الحياة لطبيعتها بالمملكة بعد الحظر الكامل.

وقالت الوكالة : بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأضافت: الأمر الملكي تضمن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.