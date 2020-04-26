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حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أوروبا اليوم (الأحد) من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد.
وطالب "ماس" أوروبا بالاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل، بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "إن السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولاً سيؤدي لمخاطرة غير مقبولة".
وأضاف: "لا يجب علينا أن نترك النجاحات التي حققناها بعد عناء في الأسابيع القليلة الماضية تذهب هباء، فالتعجل قد يؤدي لفرض قيود على السفر لفترات أطول بكثير".
ولفت إلى خطورة ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع إيشجل النمساوي للتزلج حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى، محذرًا من ما يمكن أن تفعله العدوى الجماعية في منتجع عطلات مزدحم في الدول التي أتى منها السياح.
ويعتقد أن مئات من السياح من دول مختلفة بينها ألمانيا والنرويج وإيسلندا أصيبوا بالمرض في إيشجل، وواجهت السلطات المحلية اتهامات بالتراخي في التحرك بعد أن اتضح أن الفيروس وجد أرضًا خصبة في حانات المنتجعات المزدحمة وانتشر في إيشجل لمدة شهر قبل أن يتم فرض حجر صحي هناك في 13 مارس (آذار).
فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:10 PM
"ماس" طالب بالاتفاق على مسار مشترك لعودتها"مخاطرة غير مقبلة".. ألمانيا تحذر أوروبا من استئناف السياحية مع استمرار "كورونا"
حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أوروبا اليوم (الأحد) من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد.
وطالب "ماس" أوروبا بالاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل، بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "إن السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولاً سيؤدي لمخاطرة غير مقبولة".
وأضاف: "لا يجب علينا أن نترك النجاحات التي حققناها بعد عناء في الأسابيع القليلة الماضية تذهب هباء، فالتعجل قد يؤدي لفرض قيود على السفر لفترات أطول بكثير".
ولفت إلى خطورة ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع إيشجل النمساوي للتزلج حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى، محذرًا من ما يمكن أن تفعله العدوى الجماعية في منتجع عطلات مزدحم في الدول التي أتى منها السياح.
ويعتقد أن مئات من السياح من دول مختلفة بينها ألمانيا والنرويج وإيسلندا أصيبوا بالمرض في إيشجل، وواجهت السلطات المحلية اتهامات بالتراخي في التحرك بعد أن اتضح أن الفيروس وجد أرضًا خصبة في حانات المنتجعات المزدحمة وانتشر في إيشجل لمدة شهر قبل أن يتم فرض حجر صحي هناك في 13 مارس (آذار).
، "مخاطرة غير مقبلة".. ألمانيا تحذر أوروبا من استئناف السياحية مع استمرار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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