محمد بن مسعود - الدمام - صادرت 11 كيلو جرامًا مأكولات غير صالحة وأغلقت محلين اغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة محلّين تجاريين (مطعم وبقالة) وصادرت 11 كيلو جرامًا من المأكولات غير الصالحة والمحضّرة منذ24 ساعة سابقة . يأتي ذلك في جولات مسائية استمراراً للجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من نظافة مطابخ إعداد الوجبات باستمرار. كما تُكثّف من جولاتها لمتابعة الاحترازات الوقائية للأنشطة التي تم استثناؤها من الوزارة وتطبيق اللوائح على المخالفين لمنع تفشي ‫فيروس كورونا المستجد . Advertisements بلدية المجاردة بلدية المجاردة 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:10 PM صادرت 11 كيلو جرامًا مأكولات غير صالحة وأغلقت محلين بلدية المجاردة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات بلدية المجاردة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات اغلقت صحة البيئة ببلدية محافظة المجاردة محلّين تجاريين (مطعم وبقالة) وصادرت 11 كيلو جرامًا من المأكولات غير الصالحة والمحضّرة منذ24 ساعة سابقة . يأتي ذلك في جولات مسائية استمراراً للجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من نظافة مطابخ إعداد الوجبات باستمرار. كما تُكثّف من جولاتها لمتابعة الاحترازات الوقائية للأنشطة التي تم استثناؤها من الوزارة وتطبيق اللوائح على المخالفين لمنع تفشي ‫فيروس كورونا المستجد . الكلمات المفتاحية ، بلدية المجاردة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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