محمد بن مسعود - الدمام - قررت منظمة الصحة العالمية تعيين فهد الجوفي سفيراً للمنظمة في المملكة والشرق الأوسط نظير جهوده التطوعية والخيرية وكفاءته الإدارية في مجال الصحة.

"الجوفي" يرأس حالياً جمعية دار الفهد لمرضى سرطان الأطفال، وله العديد من المشاريع الخيرية والتطوعية في مجال الصحة العامة وأثبت كفاءة عالية في إدارة المنظومة الصحية التي تولى إدارتها. 26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 03:05 PM Advertisements "الجوفي" سفيراً لمنظمة الصحة العالمية في المملكة والشرق الأوسط "الجوفي" سفيراً لمنظمة الصحة العالمية في المملكة والشرق الأوسط قررت منظمة الصحة العالمية تعيين فهد الجوفي سفيراً للمنظمة في المملكة والشرق الأوسط نظير جهوده التطوعية والخيرية وكفاءته الإدارية في مجال الصحة.

"الجوفي" يرأس حالياً جمعية دار الفهد لمرضى سرطان الأطفال، وله العديد من المشاريع الخيرية والتطوعية في مجال الصحة العامة وأثبت كفاءة عالية في إدارة المنظومة الصحية التي تولى إدارتها. الكلمات المفتاحية ، "الجوفي" سفيراً لمنظمة الصحة العالمية في المملكة والشرق الأوسط ،

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