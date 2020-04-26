، بهذه الخطوات.. "صحة القنفذة" تواصل مواجهة كورونا على مدار الساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت ١٧ مبادرة لخدمة المراجعين والمرضى وزارت سكنات العمالة الوافدة

تواصل"صحة القنفذة" جهودها للتعامل مع حالات (كورونا كوفيد_١٩) على مدار الساعة للتعامل مع الحالات من خلال غرفة القيادة والتحكم والتي تتابع سير الأعمال اليومية.

ويعمل أعضاء اللجنة المركزية على ذلك يوميًا بتواصل مستمر بين الأعضاء بعدة وسائل إلكترونية مختفله لتقييم الوضع والتعامل مع الأحداث .

وأوضحت صحة القنفذة على لسان متحدثها إبراهيم محمد المتحمي لـ"الخليج 365" أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية تقوم بأعمال التقصي وفحص المخالطين في حال ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا كوفيد -١٩ إضافة إلى عمل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة والتي رفعت جاهزيتها منذ وقت مبكر جدًا للتعامل مع الأحداث ووضع خطط الطوارئ لجميع المنشآت الصحية التابعة لصحة القنفذة .

وأضاف أن الإدارة تعمل كذلك على المتابعة والإشراف على حركة النقل الإسعافي بين المنشآت الصحية وإدارة عمليات الإخلاء الطبي ورصد البلاغات المختلفة وتمريرها ومتابعتها وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية ومتابعة جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه ضمن جهود صحة القنفذة المنفذة خلال جائحة كورونا فقد تم تنفيذ ١٧ مبادرة لخدمة المراجعين والمرضى كما نفذت حملات تبرع بالدم ميدانية من خلال عربة متنقلة ومجهزة بالتجهيزات اللازمة والاحترازات الوقائية تنقلت في المحافظة ومراكزها .

وأبان المتحمي أن صحة القنفذة عملت الاحترازات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي والاستعداد للتعامل مع الأحداث بجميع إداراتها المعنية، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالقنفذة تقوم بتوعية الكادر الطبي بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية عن فيروس كورونا كوفيد - ١٩ .

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