شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: انتهينا من تنفيذ 99% من مشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنها ستنتهي من 99% من المرحلة الثانية لمشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد. أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنها ستنتهي من 99% من المرحلة الثانية لمشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد. وتابعت الأمانة عبر حسابها "تويتر" أن المشروع متضمن تنفيذ خطي طرد قطر ١٨٠٠ملم إبتداءً من طريق أبو حدرية وحتى محطتي تصريف مياه الامطار بالحي الثاني والخامس بضاحيه الملك فهد. وأفادت بان ذلك لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بالضاحية.

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