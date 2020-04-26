شاهد.. حركة المرور في جدة بعد القرار الملكي برفع منع التجول جزئيا

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعاد القرار الملكي برفع منع التجول جزئيا الحياة مرة أخرى، إلى جدة بعد أسابيع ، من قرار منع التجول بهدف الحد من تفشي جائحة أعاد القرار الملكي برفع منع التجول جزئيا الحياة مرة أخرى، إلى جدة بعد أسابيع ، من قرار منع التجول بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا ، ورصد مقطع فيديو اليوم الحالة المرورية بجدة بعد تنفيذ القرار. وأظهر مقطع الفيديو السيولة المرورية بجدة ، وعودة الحركة مرة أخرى للمدينة بعد الأمر الملكي الذي سيستمر حتى 20 رمضان.

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