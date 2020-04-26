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شكرا لمتابعة خبر عن توقعات برياح شديدة على معظم المناطق وامطار متفاوتة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " عبد العزيز الحصيني " نشاط في الرياح اليوم الأحد من متوسط إلى شبه قوي على معظم مناطق المملكة .
وقال " الحصيني " أنه سيطرأ تحسن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف " 35 " ، بعد أن كانت امس السبت قريبة من 40 درجة مئوية على الشمالية .
كما توقع امطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية اليوم .
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