شكرا لمتابعة خبر عن توقعات برياح شديدة على معظم المناطق وامطار متفاوتة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية " عبد العزيز الحصيني " نشاط في الرياح اليوم الأحد من متوسط إلى شبه قوي على معظم مناطق المملكة .

وقال " الحصيني " أنه سيطرأ تحسن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف " 35 " ، بعد أن كانت امس السبت قريبة من 40 درجة مئوية على الشمالية .

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كما توقع امطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية اليوم .