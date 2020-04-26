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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مستودع يخزن المعقمات بطريقة مخالفة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، من ضبط مستودع في منطقة جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه بلغ عدد المعقمات المضبوطة 29,280 عبوة، لافتة إلى أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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