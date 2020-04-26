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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطبق الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح‬ في الحرمين الشريفين‬، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد‬ مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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