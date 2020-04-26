بالصور.. صحة حائل تغلق أقسام الطواري بمجمعين طبيين

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): قررت صحة حائل إغلاق أقسام الطوارئ في مجمعين طبييبن بسبب مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى. قررت صحة حائل إغلاق أقسام الطوارئ في مجمعين طبييبن بسبب مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى. ونشرت صحة حائل عبر حسابها "تويتر" صور الغلق ومخالفات تطبيق اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى للوباء

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