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شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتبر مدينة الدمام اليوم الأحد ثالث أيام شهر رمضان المبارك أول مدينة بالمملكة يرفع فيها أذان المغرب ، فيما ستكون تبوك آخر من يرفع الأذان .
وسيُرفع الأذان في تمام الساعة الـ 06:10 ، أما تبوك في 07:6 بفارق ساعة ، وسيُرفع الأذان في مكة المكرمة عند الـ 06:45 ، أما المدينة المنورة سُرفع فيها الأذان في تمام الـ 06:49 ، اما العاصمة الرياض فسيُرفع فيها أذان المغرب في الساعة 06:21 ، وفيما يلي مواقيت الصلوات ، وموعد أذان المغرب في المملكة اليوم .
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