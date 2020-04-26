شكرا لمتابعة خبر عن موعد أذان المغرب في مدن المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتبر مدينة الدمام اليوم الأحد ثالث أيام شهر رمضان المبارك أول مدينة بالمملكة يرفع فيها أذان المغرب ، فيما ستكون تبوك آخر من يرفع الأذان .

وسيُرفع الأذان في تمام الساعة الـ 06:10 ، أما تبوك في 07:6 بفارق ساعة ، وسيُرفع الأذان في مكة المكرمة عند الـ 06:45 ، أما المدينة المنورة سُرفع فيها الأذان في تمام الـ 06:49 ، اما العاصمة الرياض فسيُرفع فيها أذان المغرب في الساعة 06:21 ، وفيما يلي مواقيت الصلوات ، وموعد أذان المغرب في المملكة اليوم .