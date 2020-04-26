شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة بعيادات النساء والأطفال في منازلهم عبر الواتساب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

أطلقت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الولادة والأطفال خدمة الاستشارات الطبية في عيادة النساء وعيادة الأطفال من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة (عيادة النساء 0556338567 )، و(عيادة الأطفال 0556350937) حيث يتم استقبال الاستشارات من الساعة (10 صباحاً) وحتى الساعة (4 مساءً).

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من صحة حفر الباطن على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًّا مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.