شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تحدد شروط فتح المولات خلال فترة السماح بالتجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت أمانة منطقة الرياض الاشتراطات الاحترازية لفتح الأنشطة التجارية خلال فترة السماح بالتجول وفق نظام الدولة، وفي الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به .

وأكدت الأمانة ضرورة الالتزام بهذه الشروط بالإضافة لكامل الضوابط والتعليمات الصادرة من الدولة وأجهزتها المختلفة، كما أنه في حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول يجب الالتزام بها مباشرة.

ويسمح بفتح المنشآت التجارية وفق ما سبق فقط بعد التزامها الكامل بجميع الاشتراطات؛ حيث تتولى إدارة المنشأة التأكد من الالتزام الكامل بجميع البنود من الموظفين والمرتادين، وفي حال رصد أي مخالفات للتعليمات من قبل أمانة منطقة الرياض سيتم إغلاق المنشأة مباشرة على أن تتحمل الإدارة كامل التبعات القانونية والعقوبات التي ينص عليها النظام .

وجاء في اشتراطات أمانة الرياض ما يلي:

– الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات.

– عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية.

– غلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات.

– إزالة المقاعد وأماكن الجلوس.

– الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.

– منع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة.

– تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة).

– تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.

– وضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة كافية بينهم (مثل عند نقاط الدفع والاستلام – المداخل والمخارج).

– التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق.

– تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها.

– نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

– فرض إجراءات صحية واحترازية الزامية على جميع الموظفين (لبس الكمامات – غسل اليدين – ارتداء القفازات وتبديلها دوريًا).

– توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت.

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– الطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة.

– المرونة في منح الاجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل نفسهم حال ظهور أي أعراض مرضية.

– المرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج.

– إبلاغ السلطات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

وإضافة إلى الاشتراطات العامة السابقة، وضعت أمانة الرياض بعض الشروط الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)، وهي:

– إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصالة.

– إزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات.

– وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل.

– منع دخول اي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة.

– توفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل

– وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه.

– الالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة.

– تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه.

– منع دخول الأطفال تحت 15 عامًا.

– التأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

– منع خدمة إيقاف السيارات.

– نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية.

– إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال لم يوجد الدرج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.