شاهد: برنامج إحسان من المستقبل الحلقة الثالثة 3 رمضان 2020 لأحمد الشقيري

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الأحد 26 أبريل 2020 برنامج احسان من المستقل للإعلامي السعودي أحمد الشقيري، ومن المقرر أن تبث قناة أم بي سي برنامج احسان من المستقل للإعلامي السعودي أحمد الشقيري، حيث حاز برامج الشقيري إعجاب الملايين في الوطن العربي بعد غياب دام أكثر من خمسة سنوات وتالقه في برنامج خواطر الذي يبث من المملكة العربية السعودية.

وبرنامج إحسان من المستقبل حصلت على الحقوق الحصرية لإذاعته قناتي، mbc مصر، mbc1، وتقديم الإعلامي أحمد الشقيري ويذاع في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، ومن المتوقع أن يشهد البرنامج حالة كبيرة من المشاهدات طوال فترة شهر رمضان الكريم 2020.

وقدم برنامج (يلا شباب) أحمد الشقيري وعمرو وقسورة ومجموعة من الشبان الذي عرض على قناة MBC منذ سنوات، كان البرنامج مميزاً ولكن لم يستمر من مجموعة الشباب التي قامت بتقديمة إلا أحمد الشقيري الذي استمر في تقديم برنامج خواطر شاب ثم أصبح البرنامج متعدد المواسم والتي بلغت 11 موسماً كان آخرها في عام 2015 وهو الموسم الذي عرض فيه عصارة المواسم السابقة، كانت أفكار مواسم البرنامج مميزة وكانت في الأغلب تسعى إلى محاولات عملية وفي كل عام كان للبرنامج نهج ينتهجه وفكرة محورية يدور حولها.

ودخل الشقيري الإعلام بالصدفة وكانت بدايته مع برنامج يلا شباب كان معد البرنامج صديقًا له فعرض عليه فكرة المشاركة معهم، وخاض التجربة، كان البرنامج من فكرة هاني خوجة وهدفه تحسين وتغيير المجتمع بشكل عام مع التركيز على فئة الشباب خاصة المراهقين والعشرينات، كان في البرنامج منذ البداية كلاً من قسورة الخطيب وعيسى بوقري ومن المفترض أن يعمل الشقيري خلف الكواليس في إعداد البرنامج لكن قدر له أن دخل في تقديم البرنامج أيضاً بالإضافة إلى الإعداد.

ويسلط الإعلامي الشقيري من خلال برنامجه احسان من المستقبل الذي بدأ مع موسم رمضان 2020 – 1441 على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة واحسانًا منها، حيث تناولت الحلقة السابقة من البرنامج طريقة ذبح الحيوانات أثناء جولة في دولة الصين الشعبية، مشيرة الى ضرورة احترام الحيوانات واتباع الطريقة الصحية في ذبحها كما حث الاسلام على ذلك، مما اد نسبة المشاهدين لما ما يقدمه من شيئ جديد واعظ.

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وبرنامج خواطر شاب أو برنامج خواطر أو خواطر أحمد الشقيري برنامج تعليمي وديني مكون من عدة أجزاء بلغت 11 جزء للمقدم السعودي أحمد الشقيري، عرض البرنامج على مختلف القنوات التلفزيونية على حسب كل موسم ومنهم قناة الرسالة، اقرأ، MBC، قناة الشارقة وقناة فور شباب.

وناقش البرنامج القضايا التي تخص الشباب والمجتمع العربي والإسلامي وحقق نجاحاً ملحوظاً وشعبية بين الشباب العربي لبساطة الأسلوب والاعتماد على التطبيق الحركي والأسلوب العملي، ركزت سلسلة البرنامج على المرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي كمشاهدين كما أكد الشقيري في أولى حلقاته بقوله «الأجيال الشابة تفرض تحدياً كبيراً على من يوجه خطابه لها، لذكائها بحيازتها لأدوات العصر ووعيها المتسع على العالم بأسره.

وبفضل النجاح المتواصل والإقبال الجماهيري الواسع على الفكرة، تمكن الشقيري من جعل خواطر برنامجاً ثابتاً في شهر رمضان وعبره طرح عدة مواضيع وقضايا تخص وتهم الشباب العربي من بينها محبة النبي الكريم وكيفية الدفاع عنه ضد الحملات الغربية التي تستهدف النيل من شخصه ومنها أيضاً الاستفادة من الوقت واستثماره والأسباب الحقيقية لعزوف الشباب عن القراءة وآداب الطريق من منظور إسلامي وأهمية الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية وغيرها.[2]

ويصنف بعض النقاد برنامج خواطر على أنه أحد البرامج الثقافية وليس الدينية أو الدعوية،[3] حيث لم تقتصر موضوعاته على الموضوعات الدينية والثقافية فحسب بل تناولت أيضاً موضوعات فنية مثل تأثير أفلام هوليوود على الشباب الذي خصص له الشقيري حلقة ضمن خواطر 3 وإلى جانب الفقرة التي يقدمها كحوار مباشر عبر الكاميرا تضمن البرنامج أناشيد قدمها شباب من المنشدين من بلدان مختلفة مثل أحمد أبو خاطر، ومحمد المازم، وعبد السلام الحسني، ومشاري راشد العفاسي وغيرهم.