انطلاق ثاني رحلة جوية مغادرة للفلبين لتمكين الوافدين من العودة لبلدهم

من جدة إلى الرياض ثم مانيلا..
تنطلق ثاني رحلة جوية مغادرة للفلبين، ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.
وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الرحلة ستنطلق من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض ثم تتوجه إلى مانيلا، عاصمة الفلبين.
وانطلقت أول رحلة جوية مغادرة للفلبين، ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم، وانطلقت يوم 21 أبريل الجاري.
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