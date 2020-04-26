بالصور.. صحة حائل تغلق أقسام الطوارئ بمجمعين طبيين لعدم الالتزام باشتراطات كورونا

في إجراء تحفّظيّ

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية، الأحد، بمنطقة حائل إغلاقها أقسام طوارئ في مجمعين طبيين كإجراء تحفّظيّ؛ بسبب عدم الالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19. وقالت صحة حائل في تغريدة عبر تويتر: أغلقت صحة حائل تَحَفُّظِيًّا أقسام الطوارئ في مجمعين طبيين لعدم تطبيق اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى لفيروس كورونا الجديد. وأظهرت صور نشرها حساب صحة حائل بوابات تابعة للمجمعين وقد وضعت عليها ملصقات تفيد بإغلاقها من قِبَلِ الجهات الصحة. وقالت "صحة حائل" إن فرق التفتيش التابعة لها رصدت عدم التزام المجمعين بتطبيق الاشتراطات ومتطلبات مكافحة عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وعليه تم إغلاق القسمين. Advertisements وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة والاشتراطات الصحية في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وكانت "صحة حائل" قد أغلقت في 27 مارس الماضي، قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة احترازيًّا؛ لضمان عدم تفشي فيروس "كورونا" المستجد. اقرأ أيضًا: «الصحة» للممارسين الصحيين: بثّ معلومات غير دقيقة عن «كورونا» عواقبه المساءلة القانونية المرور: كاميرات ذكية لرصد مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق

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