الحصيني: رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق.. وتحسّن بدرجات الحرارة

توقع هطول أمطار متفاوتة على جنوب الرياض
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني»، الأحد، نشاطًا للرياح (من متوسطة إلى شبه قوية) يصحبها أتربة مثارة على معظم المناطق، وهطول أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية.
وقال الحصيني عبر حسابه على «تويتر»: «متوقع اليوم نشاط الرياح من متوسط إلى شبه قوي قد تثير الأتربة -إلا أن يصرفها الله- على معظم المناطق».
وأضاف: «ويطرأ تحسّن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف "35" بعد أن كانت أمس السبت، قريبة من"40" وبعد تحسنها على الشمالية، ومتوقع اليوم الأحد، أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية».
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