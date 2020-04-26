جازان.. الفرق الرقابية بفرع التجارة تكثّف جولاتها على منافذ البيع فى رمضان

للوقوف على أسعار ووفرة السلع
قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية على منافذ البيع للسلع الرمضانية بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان ومسح الأسعار إلكترونيًا للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.
جاء ذلك من خلال التأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مكثفة ومستمرة على جميع منافذ المواد الغذائية بمحافظات الداير وفيفاء والعيدابي والعارضة، وغيرها.
ويكثّف فرع وزارة التجارة بالمنطقة الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
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