«مسام» ينتزع 671 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل

زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في المدارس والبيوت..
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 671 لغمًا منهم 45 لغمًا مضادة للأفراد، و175 لغمًا مضادة للدبابات و435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمال ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.
وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
كما يسعى إلى تدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
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