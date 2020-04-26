بالصور.. إغلاق 5 منشآت غذائية في العمرة بمكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 5 منشآت غذائية لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس «عمر المالكي» أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وشدد «المالكي» في الوقت ذاته على أن الفِرَقَ الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالِفة.

كما ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ؛ مخالفًا بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ.

وذلك ضمن جهودها لمتابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغَلَّ بطرق غير نظامية من قِبَلِ المُخالفين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، بأن المطبخ العشوائي مُخالِف للاشتراطات الصحية ويقوم بالذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية.

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وأشار إلى أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة كافة والمعروضة للبيع، للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

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