3 شاحنات إيوائية من «سلمان للإغاثة» لمتضرري سيول عدن

وصلت مدينة عدن ثلاث شاحنات أرسلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة بأضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.

وتحمل الشاحنات التي وصلت أمس، 200 خيمة وملحقاتها من البُسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.

وأمس الأول، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن تشتمل على 3140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18840 فردًا بعدن.

كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي، شملت توزيع 1763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلوجرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10578 فردًا.

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يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

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