أمانة جدة تفعِّل الكاميرات الحرارية بمراكز التسوّق

تواصل أمانة جدة تفعيل الكاميرات الحرارية الكاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء دخول مراكز التسوّق؛ لاكتشاف الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حرصًا على سلامة المتسوقين.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمجابهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتعمل هذه الكاميرات على قياس حرارة 24 شخصًا في نفس الوقت بدقة عالية من على مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف؛ إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد .

وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها؛ بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال .