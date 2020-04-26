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القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية

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في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس «سيريل رامافوسا» رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية - عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بالصحة والسعادة لـ«رامافوسا» ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس «سيريل رامافوسا» رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لـ«رامافوسا»، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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