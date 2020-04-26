تطور جديد بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 أبريل 2020 12:17 مساءً - انتهت قضية المهندس المصري الذي حكم عليه بالإعدام في السعودية ، على أبو القاسم، بانقضاء المهلة التي كان يحق للنيابة العامة في المملكة أن تتقدم خلالها بالاعتراض على حكم المحكمة العليا ويتضمن البراءة.

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن المهندس المحبوس في السعودية

وقالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري، في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، إن “النيابة العامة هناك لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس/آذار، والقائل إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات”.

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وأضافت أن “النيابة العامة السعودية، كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة”، موضحة أن “عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر براءته نهائية”.

وأوضحت سلامة أن “الخطوة المقبلة، هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها”، مؤكدة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإعادة الابتسامة لوجه أسرتها كاملة.

وقبلت المحكمة العليا السعودية، طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكمتهم أمام القضاء المصري.