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شهدت الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير؛ وفقما أظهرت بيانات إحصائية، نحو 2500 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفق "رويترز" واستنادا إلى بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الوباء، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه الفترة بـ 2494 وفاة جديدة وبلغت 53511.
وشهدت هذه الأرقام ارتفاعاً جديداً منذ ذلك الحين، وبلغت حتى الآن 53934 وفاة، وسجّلت في البلاد حتى الآن 939249 إصابة مؤكّدة بالفيروس على الأقل.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 12:55 PM
إجمالي الوفيات وصل إلى 53934 حالة من 939249 إصابة مؤكّدةالولايات المتحدة تسجّل قرابة 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
شهدت الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير؛ وفقما أظهرت بيانات إحصائية، نحو 2500 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفق "رويترز" واستنادا إلى بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الوباء، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه الفترة بـ 2494 وفاة جديدة وبلغت 53511.
وشهدت هذه الأرقام ارتفاعاً جديداً منذ ذلك الحين، وبلغت حتى الآن 53934 وفاة، وسجّلت في البلاد حتى الآن 939249 إصابة مؤكّدة بالفيروس على الأقل.
، الولايات المتحدة تسجّل قرابة 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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