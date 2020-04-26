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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات.
وقال الشيخ باسل الصباح؛ على حسابه في "تويتر"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 12:54 PM
وزير الصحة أعلن اليوم شفاء 150 حالة من الفيروسالكويت.. إجمالي متعافي "كورونا" يرتفع إلى 806
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات.
وقال الشيخ باسل الصباح؛ على حسابه في "تويتر"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
، الكويت.. إجمالي متعافي "كورونا" يرتفع إلى 806 ،
المصدر : الخليج 365
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