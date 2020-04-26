، الصين.. مستشفيات "موطن الوباء" خالية من مرضى كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ووهان سجلت 56% من الإصابات و84% من وفيات البلاد

أصبحت مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال "مي فنج" المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية في إفادة صحفية: "آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرًا؛ وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد".

وبحسب "رويترز"، سجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56% من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84% على مستوى البلاد.الصين فيروس كورونا الجديد