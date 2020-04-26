، المناعة في زمن "كورونا".. 6 علامات تشير إلى أن لديك نقصاً في فيتامين "د" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلعب دوراً مهماً في امتصاص الكالسيوم وندرته تؤدي إلى هشاشة العظام والكسور

أُجبر عديدٌ من الأشخاص على الحجر الصحي لحماية أنفسهم من عدوى "كوفيد-19"، لكن عدم التعرُّض المطول لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر مهم لجسمنا وهو فيتامين "د".

ويلعب فيتامين "د" دوراً مهماً في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي تعتمد عليه صحة عظامنا، وقد يؤدي نقصه إلى هشاشة العظام والكسور، إضافة إلى ذلك، يمكن للجسم الذي يحتوي على مستويات منخفضة من هذا الفيتامين أن يعاني ضعف العضلات والتعب حتى مشكلات الصحة العقلية.

واستجابة لأزمة "كورونا"، أوصت الحكومة البريطانية، على سبيل المثال بتناول 10 ميكروغرامات من الفيتامين يومياً.

ووفق "سبوتنيك" يؤثر فيتامين "د" على عمل الجسم كله، لذلك من المهم مراقبة نقصه، وهناك بعض العلامات لتحديد ذلك، منها:

مناعة منخفضة

واحدة من أهم وظائف فيتامين "د" هي الحفاظ على قوة مناعتك، وهو أمر مهم بشكل خاص في زمن كورونا، إذا كنت تمرض كثيراً، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين "د" من العوامل المسبّبة لذلك.

آلام العظام

كما ذكر أعلاه، يساعد فيتامين "د" الجسم على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، لذلك إذا كان لديك ألمٌ في أسفل الظهر، على سبيل المثال، فقد يكون لديك مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.. وقد تعاني أيضاً من آلام في العضلات بسبب نقص فيتامين "د".

التعب والإرهاق

يمكن أن يكون هناك عديد من الأسباب وراء التعب والإرهاق المستمرين، ونقص فيتامين "د" هو أحدها، كما يمكن أن يسبّب نقص هذا العنصر الغذائي الأرق.

شفاء بطيء

يزيد فيتامين "د" من إنتاج العناصر الرئيسة اللازمة لعملية نمو نسيج جديد عند التئام الجروح.. فإن كانت الجروح تستغرق وقتاً طويلاً للشفاء فنقص فيتامين "د" هو أحد الأسباب.

الكآبة

التشاؤم المستمر والمزاج المكتئب إحدى العلامات التحذيرية لعدم وجود مستويات كافية من فيتامين "د" في الجسم.

تساقط الشعر

يعد الإجهاد أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر، لكنه قد يكون أيضاً نتيجة نقص المغذيات، وخاصة فيتامين "د".. يمكن أن يتسبّب النقص الخفيف للفيتامين في تساقط شعرك، خاصة لدى النساء.فيروس كورونا الجديد