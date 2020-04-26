شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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