أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 150 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 806.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2892 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 19.