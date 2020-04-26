شكرا لمتابعة خبر عن مخطوطة مذهّبة ونادرة لـ «صحيح البخاري» قبل 7 قرون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحتوي مكتبة الحرم المكي الشريف ممثلة في قسم المخطوطات، على مخطوطات ضخمة كثيرة ومن بينها نسخة مذهّبة ونادرة لكتاب "صحيح البخاري" يعود تاريخها إلى نحو سبعة قرون.

وفي السياق نفسه، كشفت رئاسة الحرمين الشريفين أن النسخة المخطوطة هي لكتاب "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه"، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

وأوضحت أنه تم نسخ المخطوطة عام 746 هـ، على يد الناسخ محمد بن عثمان الحنبلي؛ فيما تحتوي على الكتاب من بدايته وحتى نهايته في مجلد واحد يتضمن كافة أبواب الصحيح وأحاديثه.