شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شؤون البلديات تغلق مطبخ و8 منشآت تجارية مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، مطبخ، يقوم بالذبح مخالفا للقانون الذي منع الذبح داخل المطابخ، وتم إعداد محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ومن جهة أخرى أغلقت بلدية مدركة بمكة، 3 منشآت تجارية لعدم التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس "كورونا" والتي صدر ت بشأنها توجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأغلقت بلدية العمرة الفرعية 5 منشآت غذائية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء.

Advertisements