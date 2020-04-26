«المرور» تنبه بتعليمات هامة لتفادي الحوادث المرورية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت الإدارة العامة للمرور تعليمات هامة لقائدي المركبات لتجنب الحوادث المرورية . وجهت الإدارة العامة للمرور تعليمات هامة لقائدي المركبات لتجنب الحوادث المرورية . وأكدت المرور على أهمية التركيز أثناء القيادة وعدم الإنشغال بية أمور خاصةً الهواتف الذكية التي تعد من أبرز مسببات الحوادث . كما نبهت على الإلتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة الجميع .

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