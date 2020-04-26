شكرا لمتابعة خبر عن عزل مصابي الفيروس من سكان الأحياء الشعبية بفنادق 5 نجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرصت وزارة الصحة على عزل المصابين بفيروس حرصت وزارة الصحة على عزل المصابين بفيروس كورونا من سكان الأحياء الشعبية ومساكن العمالة الوافدة في فنادق 5 نجوم أو أدنى ، لتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم . كما قامت الوزارة بنقل المصابين الذين يحتاجون لرعاية صحية كاملة للمستشفيات المتخصصة ، وفقاً للإجراءات الإحترازية . وأكدت "الصحة " أنها تواصل "المسح النشط " للكشف عن الحالات المصابة بالمرض مبكراً خاصةً في الأحياء التي تتسم بالكثافة السكانية .

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