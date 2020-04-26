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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مسجد "الجلعود" الذي تم بنائه قبل 266 عام قبل وبعد التطوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):يعتبر مسجد الجلعود العريق أحد المساجد التاريخية العريقة بمدينة سميراء بحائل ، والذي كان في مقدمة المساجد التي شملها مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية .
ويؤكد علماء التاريخ أن بناء المسجد كان عام 1175 هجرياً أي قبل 260 عام ، وبنى في عهذه المنطقة لأنها كانت محطة هامه في طريق الحجاج في زمن الكوفيين ، ويعود اسمه لعائلة الجلعود .
وكان المسجد قد تم إعادة بنائه عام 1347 هـ ، وكان بنائه قديماً من الطين والحجر وكان سقفه من سعف النخيل والألواح الحديدية على مساحة 227 متر قبل التطوير ليسع 80 مصلي ، مع ساحة صغيرة غرب المسجد .
وأصبح المسجد في مظهر حضاري واضح بعد التطوير وزيدت مساحته إلى 250 متر ، ليسع 129 مصلي ، ليجمع بين الحضارة والأصل التاريخي العريق .
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