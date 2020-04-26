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نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو بيّنت من خلاله كيفية إجراء عمليات المسح النشط والخطوات التي تمر بها، وكذلك الهدف منها في هذا التوقيت.
وأوضح الفيديو أن عمليات المسح النشط تستهدف الأحياء المكتظة التي يقطنها العمال عبر فرق طبية ميدانية مُتخصصة، مبيناً أن الهدف هو كسر انتشار حلقات فيروس “كورونا”.
وبين الفيديو، كيفية إجراء المسح بدايةً من التهيؤ له وإجراء مسحات طبية للتشخيص المخبري، ومن ثم الكشف المُبكر عن الحالات المشتبه فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوضح كيف يجرى المسح النشط؟.. وهذا هو الهدف من عمليات المسح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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