هل الزنجبيل والكمون والشمر ترفع المناعة في رمضان؟.. استشاري يوضّح (فيديو)

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نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، ما يجرى تداوله بشأن إمكانية تناول بعض المشروبات والأطعمة في رمضان؛ للمساعدة في رفع المناعة.

وقال النمر في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ما يقال عن مساهمة تناول الزنجبيل والكمون والشمر في رفع المناعة غير صحيح، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار تلك المأكولات “وصفات سحرية” لزيادة المناعة.

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ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى رفع المناعة؛ كون الجميع متساوين في مناعتهم باستثناء الأشخاص الذين تقل مناعتهم؛ بسبب الأمراض المزمنة أو تناول بعض الأدوية التي تسبب ذلك.

وحول طريقة الأكل الصحي في رمضان، أوضح النمر أن الطريقة الصحية هو تقسيم الوجبات على كامل ساعات الإفطار، من خلال تناول كمية قليلة في الفطور، وبعدها بساعتين يتم تناول وجبة صغيرة وهكذا حتى السحور.

وبيّن أن الصداع في رمضان يصيب غالباً مدمني القهوة والتدخين؛ بسبب تعوّد الجسم على الكافيين والنيكوتين، ناصحاً بشرب كميات من السوائل خلال ساعات الإفطار تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 لتر يومياً.