ضبط مطبخ عشوائي للذبح غير النظامي جنوب مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مطبخًا عشوائيًا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، يقوم بعملية الذبح داخل المطبخ مخالفًا بذلك نظام منع الذبح داخل المطابخ .

ويأتي ذلك ضمن جهود الإدارة لمتابعة كل المواقع التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قبل المُخالفين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن المطبخ العشوائي مُخالف للاشتراطات الصحية ويقوم بالذبح داخل المطبخ ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية مشيرًا إلى أن الحملات متواصلة لمتابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كل المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع؛ للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات .