السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 671 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 671 لغمًا منها 45 لغمًا مضادة للأفراد، و 175 لغمًا مضادة للدبابات و 435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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10:50ت م

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