السعودية اليوم / الإرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص - المهد - بدر - وادي الفرع - ينبع، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .

// انتهى //

10:35ت م

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