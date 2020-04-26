شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 25 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة جولاتها الرقابية على محلات بيع اللحوم والدواجن في تاروت ، وأتلفت ٢٥ كيلو جرام ظهرت عليها علامات التلف و الفساد ، وتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقهم.

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